"Legno Vivo": torna in valle Seriana la rassegna dei burattini

«A mio credere - disse il corvo - il burattino è bell'e morto; ma se per disgrazia non fosse morto, allora sarebbe indizio sicuro che è sempre vivo». La citazione è del 1883, estrapolata dal celeberrimo Pinocchio di Carlo Collodi, ma è di assoluta attualità in valle Seriana dove venerdì 7 luglio prenderà il via l'ottava edizione della rassegna "Legno Vivo" dedicata all'arte senza tempo dei burattini.

Una serie di spettacoli “tra piazze e palazzi” per rinnovare il dialogo con un pubblico di ogni età. La direzione artistica è affidata a Virginio Baccanelli (burattinaio seriano di Cazzano Sant'Andrea e crea in proprio burattini, sceneggiature e scenografie) che di "Legno Vivo" è l'ideatore. La rassegna si sviluppa in sette diversi appuntamenti, tutti a ingresso libero, che verranno proposti da qui al 7 settembre in vari centri della Valle Seriana con il patrocinio di Promoserio.

«I burattini - spiega Baccanelli - consentono un’interazione diretta con i bambini, senza la virtualità imperante di smartphone e tablet. Un’iniezione di socialità positiva che vediamo sempre più apprezzata». Oltre agli spettacoli della tradizione bergamasca, “Legno Vivo” proporrà anche compagnie da Veneto, Friuli e Lombardia, stimolando un dialogo artistico di grande rilievo, con Gioppino ed altre teste di legno a far da ambasciatori.

Il programma di "Legno Vivo"

Si parte venerdì 7 luglio dall'oratorio di Ponte Nossa con la serata inaugurale, dove andrà in scena "La Bella Fiordaliso e la strega Trovina” della Compagnia Bastiani di Vittorio Veneto. Sabato 15 luglio toccherà a Gazzaniga (ore 21 Arena Donatori Sangue) con “Gioppino e la medicina infernale” proposto dalla Compagnia Baccanelli di Cazzano Sant'Andrea.

La manifestazione proseguirà giovedì 27 luglio a Gandino (ore 21 – Scuola Materna) andranno in scena “Le Avventure di Pinocchio” con la Compagnia “Il Cerchio Tondo” di Lecco. Sabato 29 luglio (ore 21 Piazzetta Agorà) sarà la volta di Cazzano Sant'Andrea dove la marionettista friulana Francesca Zoccarato proporrà "Varietà Prestige", uno spettacolo in carne e legno, con marionette a filo e clownerie.

Fra agosto e settembre la Compagnia Baccanelli proporrà poi tre ulteriori spettacoli: venerdì 11 agosto a Leffe (ore 21 sagrato San Rocco) “La vendetta della strega Maccarona”; sabato 19 agosto a Clusone (ore 16 Corte S.Anna) “L’oro di Gioppino, ovvero la polenta della libertà” e giovedì 7 settembre a Vertova (ore 20.30 Centro Culturale Testori ex Convento) “Gioppino e la principessa stregata”.

In ciascuna località è prevista l’alternativa al coperto in caso di maltempo. Info sul sito www.valseriana.eu e al nr. 340.0017108.