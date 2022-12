"Sky Tg24 Live In" arriva a Bergamo e porta tanti ospiti: l'elenco completo

L'ex monastero di Sant’Agostino si trasformerà per un paio di giorni, quelli di venerdì 16 (dalle 13.30) e sabato 17 dicembre (dalle 9), in un vero e proprio studio televisivo, in grado di accogliere i tanti ospiti in programma, nonché il pubblico, attesi per lo Sky TG24 Live In-Bergamo.

Il format del canale di news, che porta l’informazione nelle piazze e nelle città italiane per creare confronto e dibattito, arriverà a Bergamo grazie alla collaborazione fra il Comune, la Commissione europea e con la partnership scientifica dell’Università di Bergamo. Per partecipare basta iscriversi qui; inoltre, l'evento verrà trasmesso in diretta su tutti i canali tv e digital di Sky TG24.

Sfidare il presente

Le sfide del presente: traguardi sarà il tema dell'edizione, che intende capire, approfondire e raccontare gli obiettivi che l’Italia e il mondo si devono porre per superare tutte le difficoltà della nostra epoca, nonché ragionare sugli strumenti necessari per affrontare i mutamenti geopolitici, economici, sociali, ambientali e culturali che, ridisegnando i modelli di società del futuro. Il canale diretto da Giuseppe De Bellis spiegherà e contribuirà a immaginare, complici anche i grandi ospiti attesi, soluzioni possibili per tutte le grandi sfide che, come mai era successo prima, ci hanno posto davanti all’urgenza di trovare strade comuni e percorribili per gestire i grandi e veloci cambiamenti della società contemporanea.

Tutti gli ospiti

I nomi dei grandi presenti ci sono già tutti: Chiara Appendino, deputata del M5S; Ambrogio Beccaria, velista; Pierpaolo Bombardieri, Segretario generale della Uil; Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna; Carlo Calenda, leader di Azione; Roberto Carraro, docente di Nuove tecnologie all’Accademia di Brera e imprenditore digitale; Norma Cerletti, insegnante di inglese e fondatrice di Norma’s Teaching; Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento; Jonathan Coe, scrittore; Carlo Cottarelli, senatore del Pd; Agostino Da Polenza, presidente Comitato EvK2CNR; Sandra Gallina, direttrice generale Health and Food Safety della Commissione Europea; Giorgio Gori, sindaco di Bergamo; Alex Honnold, climber; Maria Latella, giornalista; Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore sanità; Simone Moro, alpinista e scrittore; Simon Mundy, giornalista Financial Times e autore di Sfida al futuro; Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica; David Quammen, autore di Spillover e Senza respiro; Elisa Palazzi, professoressa di Fisica del Clima - Università di Torino; Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno; Agnese Pini, direttrice di QN; Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura; Vincenzo Schettini, fisico e autore di La fisica che ci piace; Ingrida Šimonytè, primo ministro della Lituania; Amb. Stefano Stefanini, Ispi; Martina Strazzer, imprenditrice e content creator; Francesco Vezzoli, artista; Luca Zaia, presidente della Regione Veneto; Patrick Zaki. Inoltre, venerdì 16 sera sarà possibile assistere a due incontri, fra parole e musica, con i cantautori Motta e Samuele Bersani.

Regionali in vista

Per Bergamo e per la Lombardia, complici le vacanze di Natale che sospenderanno la campagna elettorale, le elezioni regionali sono dietro l'angolo e quindi alla due giorni di Sky Tg24 non potranno che partecipare anche i candidati alla guida della Lombardia Attilio Fontana, Pierfrancesco Majorino e Letizia Moratti. Tutti e tre avranno modo di raccontare quale futuro immaginano per la loro Regione.