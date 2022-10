Quattro giorni di Creattiva, la regina delle fiere dedicate alle arti manuali

«È cambiato il logo della manifestazione, al passo coi tempi, come al passo coi tempi sono le proposte dei nostri espositori». Parte così Carlo Conte, direttore operativo di Promoberg, nel presentare la 26esima edizione di Creattiva, dal 6 al 9 ottobre alla Fiera di Bergamo. Un must per le appassionate – perché gli uomini sono sempre in netta minoranza – di arti manuali: la manifestazione occuperà tutti i padiglioni disponibili, con l’aggiunta di una tensostruttura montata all’esterno. Molte visitatrici arrivano da altre regioni e ci passano tutti e quattro i giorni. Ci sono bus navetta da stazione e aeroporto. Potenziati i parcheggi: si possono ospitare 2.800 auto. Per dire dell’entità del fenomeno.

La manifestazione di Promoberg, dopo aver conquistato rapidamente l’attenzione delle imprese e del pubblico italiano sin dal suo debutto nell’autunno 2008 (si svolgono due edizioni l’anno), festeggia il traguardo della qualifica di “internazionale” per l’alto numero di espositori stranieri (più del 15 per cento del totale, con più di dieci Paesi rappresentati). L’importante riconoscimento premia una manifestazione che è sempre riuscita a rinnovarsi, proponendo nuove idee ed eventi collaterali, tra cui centinaia di corsi, laboratori, dimostrazioni e workshop.

Anche l’edizione autunnale 2022 è riuscita a proporre diverse novità, tra cui le due nuove aree dedicate alla scoperta di tecniche e nuove idee per allestire la tavola soprattutto in occasioni delle feste (Casa Creattiva) e all’arte della fotografia (Master Pics). Grande attesa per la sesta edizione della “Fashion Half Marathon”, concorso dedicato ai giovani fashion designer (che quest’anno si cimenteranno con gli abiti da sposa), per le iniziative dedicate alle/agli insegnanti (sabato 8 ottobre) e per Creattiwood, appuntamento con gli artigiani e le aziende che lavorano il legno.

L’appuntamento autunnale occupa 15mila metri quadrati e vede la partecipazione di 218 imprese provenienti da 15 regioni italiane (dalla Sicilia al Trentino-Alto Adige, dalla Liguria al Veneto, passando per Lombardia, Lazio, Toscana, Emilia-Romagna, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Marche, Puglia, Umbria, Abruzzo) e da 11 paesi stranieri. La regione più numerosa è come da tradizione la Lombardia, con 97 imprese provenienti da 9 province, tra le quali svetta quella di casa: ben 34 imprese della Bergamasca; seguono Milano (21 imprese), Lecco (16), Varese e Brescia (6 imprese a testa), Monza Brianza (5). Al secondo posto della classifica regionale si piazza il Veneto con 31 imprese, terzo gradino del podio per l’Emilia-Romagna (18 imprese); seguono poi il Piemonte (11 imprese) e la Toscana (9), Tra i 11 paesi stranieri rappresentati, la nazione con più imprese è la Spagna (4), seguita da Francia (3), Germania e India (due). Poi Cile, Ecuador, Gran Bretagna, Malta, Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria. Complessivamente sono una ventina le imprese giunte dall’estero, a cui si aggiungono altri trenta brand stranieri rappresentati da imprese italiane.

Per le arti manuali contemplate si spazia dalla bigiotteria al cucito creativo, dalla decorazione al découpage, dai lavori a maglia, alle macchine per cucire, al ricamo e al merletto, passando per la pittura, la ricchissima gamma di filati, lane e tessuti, oggettistica country, paste modellabili, ceramiche, patchwork, quilting, saponi, stencil, vetro e tanto altro ancora. L’elenco completo di corsi e dimostrazioni è consultabile sul sito fieracreattiva.it, dove è possibile conoscere per ogni evento la data e il luogo di svolgimento, insieme ai contatti degli espositori che lo organizzano per informazioni più dettagliate o anticipazioni.

Casa Creattiva: decorare la tavola delle feste

In questa nuovissima area si potranno scoprire tecniche e nuove idee per allestire la tavola soprattutto in occasioni delle feste. I corsi consentiranno si imparare a realizzare segnaposto, ferma tovaglioli e piccoli centrotavola. Per tutti i progetti proposti saranno utilizzati diversi materiali come carta, feltro, legno, stoffa, termovinile e nastri decorativi. Tutti i corsi sono gratuiti ed hanno una durata indicativa di un’ora.