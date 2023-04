Feste e sagre, gli appuntamenti del weekend lungo (29 aprile-1 maggio) nella Bergamasca

Dopo il primo assaggio della scorsa settimana, la rubrica delle sagre parte definitivamente per la bella stagione. E il ponte del primo maggio riserva delle ottime proposte, tra l’altro.

Bergamo

La proposta culinaria di Nxt Station al piazzale degli Alpini in realtà non si è mai fermata, me ne diamo comunque conto. Dal 21 al 25 aprile l’evento a tema è alla fiorentina, quindi è protagonista il cibo bresciano.

Assaggiare nello stesso luogo le specialità siciliane, le prelibatezze argentine e le ricche pietanze messicane? Oggi si può con “La Carovana dei Sapori”, un format itinerante che porta le più gustose proposte di street food italiano e internazionale. Questo fine settimana, dal 28 aprile in primo maggio, i 18 stand arrivano al parco Goisis di Monterosso. La manifestazione è ad accesso libero e gratuito, e durerà dalle 10.30 a mezzanotte durante tutto il weekend.

Antegnate

Dal 28 aprile al primo maggio il gruppo alpini Antegnate organizza, al Centro Incontri Cultura, la nona festa alpina. Cucina aperta tutte le sere tranne il primo maggio; pranzo domenica e lunedì.

Bolgare

Sagra degli alpini di Bolgare, dal 21 aprile al 1° maggio.

Brusaporto

Torna la sagra alpina presso il Polivalente di via Roccolo, dal 21 al 25 aprile e dal 28 aprile al primo maggio. Cucina casalinga, grigliate e pizze. Prenotazioni: 338.1355723.

Chiuduno

Tra tatuaggi, birre artigianali, spettacoli e musica, da sabato 29 aprile a domenica 1° maggio, il Polo Fieristico di Chiuduno si riempirà di colori e arte in occasione del Tattoo Weekend. I cancelli di via Martiri della Libertà 2 si apriranno alle 14.00 di sabato pomeriggio e da lì in poi il programma è denso, data la presenza di più di 180 tatuatori.

Lallio

Dal 28 aprile al primo maggio al parco dei Gelsi di Lallio prosegue la festa di primavera promossa dal locale gruppo Alpini. Dalle 19 è attivo il servizio cucina e bar, con buon vino, birra e tanta allegria.

Ponteranica

Dal 22 al 25 aprile e dal 29 aprile al 1° maggio in Maresana torna la Festa Alpina organizzata dal Gruppo Alpini di Rosciano. Tutti i giorni sarà in funzione il servizio cucina e bar. Prenotazioni: 375.5007506.

Alla Ramera c’è la Sagra di San Giorgio dal 21 aprile all’1 maggio. Il servizio bar e ristorante self-service è aperto tutte le sere e per il pranzo del primo maggio (ma sarà sospeso dal 26 al 28 aprile).

Seriate

Dal 28 aprile al primo maggio, piazza Donatori di Sangue ospiterà i migliori food truck d’Italia per il Seriate Street Food. Organizzato da Dolomiti Eventi, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, è dedicato alla cucina itinerante su quattro ruote con cibo di strada di qualità. Una quindicina di originali food truck, dalle appetitose proposte, venerdì dalle 17 alle 24, sabato, domenica e lunedì dalle 12 alle 24, invaderanno la piazza con le loro simpatiche cucine, tutte rigorosamente su ruota. Per tutti i giorni il cibo di strada sarà assoluto protagonista del week-end, accompagnato da musica dal vivo, spettacoli e intrattenimento per tutti.

Spirano

Sabato 29 e domenica 30 marzo il PalaSpirà ospita la seconda Festa della Pecora Gigante bergamasca. L'evento vede convergere i pastori transumanti con le loro pecore più belle, in mostra sabato 29 pomeriggio. Domenica a mezzogiorno sfilata per il centro di Spirano di mille pecore. Cucina a tema sabato e domenica mezzogiorno e sera (arrosticini, cudeghì, stufato di pecora, polenta di mais antichi bergamaschi, formaggi tipici: Branzi Ftb, Taleggio Dop, Strachitunt Dop, dolci, gelato al fieno. Intrattenimenti musicali, giochi e attività per i ragazzi. Battesimo della sella con gli asini e i pony. Servizio bar.

Volete conoscere il calendario delle sagre in Lombardia dei prossimi mesi? Cliccate qui per gli appuntamenti di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2023.