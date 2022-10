I personaggi storici della Val Seriana in spettacolo con "Racconti da gustare in una Valle da fiaba"

Alla scoperta dei personaggi storici e delle figure culturali seriane: debutterà questa domenica, 30 ottobre, "Racconti da gustare in una Valle da fiaba", la rassegna teatrale dedicata ai più piccoli. Organizzata dalla Comunità Montana Valle Seriana, grazie al supporto di Regione Lombardia nell'ambito del Bando Ogni Giorno in Lombardia e in collaborazione con Promoserio e Teatro Minimo, l'obiettivo dell'iniziativa è consegnare ai più più piccoli il ricco e variegato inventario delle figure di spicco della Val Seriana attraverso spettacoli che uniscono storie di vita quotidiane, fiaba e narrazione in costume.

«Con questa rassegna di eventi continuiamo l’azione amministrativa di promozione del nostro territorio, anche rivolgendoci a target di turisti specifici che riteniamo adatti per la conformazione territoriale e sociale della nostra Valle» afferma Giampiero Calegari, presidente della Comunità Montana. «Il teatro - aggiunge Michele Schiavi, consigliere - è uno strumento comunicativo di grande efficacia, coinvolge emotivamente e affettivamente i bambini, e anche gli adulti. È perfetto per rafforzare il legame fra il piccolo spettatore e la realtà, anche passata, poiché gli consente di identificarsi nei personaggi, di conoscere nuove storie e di sentirsi coinvolto».

Sono cinque gli appuntamenti previsti nella rassegna. Il primo spettacolo, "La Contessa Clara Maffei, la sua merenda preferita e il territorio circostante", è in programma per domenica 30 ottobre presso la Scuola dell'Infanzia di Clusone. Poi sarà il turno di "Fra Tommaso da Olera, il Biscotto Aliciano e il borgo", sabato 26 novembre ad Alzano Lombardo (Sala Parrocchiale di Olera). Sabato 17 dicembre presso il Meta Museo Etnografico di Ardesio andrà in scena "Il Moretto e la sua merenda salata. E l'area dell'Asta del Serio".

Due appuntamenti sono previsti anche nel 2023. Sabato 7 gennaio il primo, presso la Biblioteca di Gandino, dove i piccoli potranno assistere allo spettacolo "Quirino Gasparini, i sapori del Mais Spinato e la Valgandino". Infine, ultimo in programma, sabato 28 gennaio ci sarà "Il minatore Charlie, la tradizione mineraria e i formaggi tipici" presso la Biblioteca di Gorno. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno alle ore 15.

L'ingresso è gratuito, ma soggetto a prenotazione obbligatoria. Alla fine dello spettacolo ci sarà un momento di degustazione e una sorpresa per i piccoli spettatori. Le prenotazioni sono possibili sul sito www.valseriana.eu o al numero 035.704063.