Dolce sorpresa per gli operatori sanitari della Bassa: colombe Da Vittorio

Un dolce cambio-turno martedì 10 marzo, per tutti gli operatori sanitari dei Pronti soccorso, Obi-Covid e Rianimazione dei due presidi ospedalieri di Treviglio-Caravaggio e Romano di Lombardia: Da Vittorio, area pasticceria, tristellata attività della famiglia Cerea, ha donato venti colombe pasquali agli eroi che quotidianamente curano, supportano, aiutano i pazienti colpiti dal Coronavirus. «Un grazie a Chicco ed alla splendida famiglia Cerea che, in questo difficile momento anche per il settore della ristorazione, ha pensato a chi sta gettando il cuore oltre l’ostacolo per salvare vite umane», racconta Peter Assembergs, direttore generale dell’Asst Bergamo Ovest.