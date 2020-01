Il giro del Lago d’Iseo in cento chilometri, sui “sentieri alti”

Soldi freschi per il Lago d’Iseo. La Regione Lombardia ha messo sul piatto ben 400mila euro, frutto dell’accordo quadro tra il Pirellone e i Comuni del cosiddetto «G16» del lago d’Iseo, per la riqualificazione delle aree collinari e montane, al fine di favorire il turismo anche in zone lontane dai capoluoghi. Verranno utilizzati per riqualificare i cosiddetti “sentieri alti” che circumnavigano il Sebino, per un totale di cento chilometri circa di percorsa.

Già predisposto il bando. Ente capofila del progetto è la Comunità Montana del Sebino Bresciano. Predisposto un apposito bando in scadenza il 10 febbraio per l’appalto delle varie opere tra le province di Brescia e Bergamo. Gli interventi saranno eseguiti su percorsi naturalistici esistenti: quello orobico, da Costa Volpino a Sarnico, della lunghezza di 38 chilometri; quello da Pisogne a Paratico, di 60 chilometri, oltre alla Ciclopedonale Vello-Toline. « La valorizzazione dei tracciati e la messa in sicurezza delle diverse aree – ha spiegato Marco Ghitti, presidente della Comunità Montana del Sebino Bresciano – di certo, darà un impulso al turismo di montagna, che aumenta sempre più».