Premio Rosa Camuna ai bergamaschi Elena Franchini, Casa di Leo e Stefano Civettini

Doppia menzione speciale, una per l’Associazione Eos Aps-La Casa di Leo di Treviolo e l'altra per Stefano Civettini, titolare dell’azienda di Gorle Crs Impianti, e anche un premio alla memoria, quello per la sciatrice bresciana nata a Lovere Elena Franchini, scomparsa lo scorso 8 febbraio a soli 38 anni.

Sono questi i riconoscimenti che verranno consegnati domani, sabato 27 maggio, all'auditorium Testori di Piazza Città Lombardia, in occasione della cerimonia di consegna della Rosa Camuna 2023.

Il premio alla sciatrice Franchini

Il riconoscimento viene assegnato ogni anno dalla Regione ai cittadini e alle associazioni lombarde che si sono distinte per il loro impegno, operosità, creatività e ingegno nel contribuire allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo della Lombardia. A Elena Franchini la Rosa Camuna il premio alla carriera andrà «per la tenacia e l’impegno con cui ha saputo distinguersi nello sport e per la forte energia con cui si è rimessa in gioco quando ha lasciato le gare e gli allenamenti rappresentando un grande esempio di vita per tutti».

Foto 1 di 3 Casa di Leo Foto 2 di 3 Stefano Civettini Foto 3 di 3 Elena Franchini

Le due menzioni

Per La Casa di Leo, residenza destinata ai genitori che hanno un figlio ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII e inaugurata nel 2018, ha ospitato finora 120 famiglie, ha ricevuto la menzione per aver «attuato un modello di housing pediatrico unico nel contesto lombardo e capace di migliorare sensibilmente le condizioni di difficoltà in cui vivono i bambini più fragili e le loro famiglie».

Per il suo «impegno nei confronti dell’ambiente, della sostenibilità e della sicurezza operando per progettare, realizzare e manutenere impianti tecnologici e innovativi» verrà invece consegnata la menzione a Stefano Civettini.