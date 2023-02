San Pellegrino Terme è tra i trenta paesi con meno di cinquemila abitanti più cercati online

Tra i trenta paesini (ovvero quelli con meno di cinquemila abitanti) più cercati online, compare anche una rappresentanza bergamasca: è San Pellegrino Terme, che si posiziona al ventottesimo posto nella classifica stilata da Holidu, portale di prenotazione case e appartamenti vacanza tra i più noti d'Europa.

Lo studio ha coinvolto tutte le località italiane con meno di cinquemila abitanti più ricercate online dagli italiani, indicando volume di ricerca medio mensile, il numero di abitanti nonché il prezzo medio delle case vacanze a notte per ciascuna località analizzata.

San Pellegrino ventottesima, in Lombardia altri tre

San Pellegrino Terme, come detto, è al ventottesimo posto, con un volume di ricerca pari a 40.500 e un prezzo medio degli alloggi di 106 euro, una tra le mete più economiche in classifica. Oltre alla cittadina brembana, patria del Grand Hotel e di QC Terme, sono altre tre le località lombarde selezionate da Holidu: Bormio, l'unica in top 10 al sesto posto, Limone sul Garda, al diciassettesimo posto, e Ponte di Legno, al ventitreesimo posto.

Al primo posto c'è Positano, in Campania, con 110 mila di volume di ricerca, mentre l'ultima posizione è occupata da Norcia, in Umbria, che in quanto a volume è pari a San Pellegrino Terme (40.500) ma offre alloggi a prezzi inferiori (90 euro in media).