A Zingonia l'osservato speciale è Zapata. Giovedì alle 15 amichevole col Pontisola

di Fabio Gennari

Dopo alcune settimane di lavoro individuale, con sedute anche molto intense, oggi Duvan Zapata potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo. A Zingonia, dopo due giorni di riposo, Gasperini e i suoi ragazzi ricominceranno la preparazione in vista della super sfida contro la Lazio di domenica alle 18, una gara molto importante anche alla luce di Napoli-Roma e della ressa che c'è in vetta alla classifica. Più giocatori ci saranno a disposizione e maggiori saranno le soluzioni per il tecnico.

In questi giorni, gli osservati speciali a Zingonia saranno principalmente il colombiano e il difensore Djimsiti. Il numero 19 della Dea è fuori da quasi due mesi (si ruppe il perone lo scorso 22 agosto contro il Milan) e già sabato con il Sassuolo era in panchina. Né Zapata né Djimsiti in questo momento si possono ipotizzare titolari con la Lazio, ma è chiaro che averli a disposizione anche solo per uno spezzone di gara sarebbe prezioso per aumentare le opzioni a disposizione del tecnico. Domenica, inoltre, rientrerà anche Hateboer, che contro il Sassuolo era squalificato.

Qualcosa in più lo si potrà capire nel pomeriggio di giovedì. Ieri, infatti, è stata confermata l'amichevole che i nerazzurri giocheranno a Zingonia contro il Pontisola (Serie D). Una sgambata importante per vedere all'opera chi ha giocato meno nell'ultimo turno e, questa volta, anche per osservare a che punto sono Djimsiti e Zapata. La sfida contro la Lazio di domenica arriverà dopo una settimana standard di lavoro per entrambe le squadre.