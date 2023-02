Battere il Milan vale più di tre punti: Gasp all'attacco con Lookman, Ederson e Hojlund

FORMAZIONI UFFICIALI

Milan (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Krunic, Tonali, Theo; Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli.

A disposizione: Mirante, Tătărușanu; Ballo-Touré, Gabbia, Kjær; Adli, Bakayoko, Pobega, Saelemaekers, Vranckx; De Ketelaere, Ibrahimović, Origi, Rebić.

Atalanta (3-4-3): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Lookman, Hojlund, Ederson. All. Gasperini.

A disposizione: Rossi, Sportiello; Okoli, Palomino, Ruggeri, Soppy; Chiwisa, Muhameti; Boga, Muriel, Vorlický

Arbitro: Mariani di Aprilia

PREPARTITA

All’andata era finita 1-1 e anche per questo la sfida di stasera a San Siro fra Milan e Atalanta a San Siro rappresenta un crocevia importante in vista della qualificazione alla Champions, anche in considerazione del passo falso dell'Inter a Bologna. Il Milan ha la possibilità di allungare a più 6 sui bergamaschi, mentre la Dea in caso di vittoria si porterebbe a pari punti con il Diavolo. Per entrambe un successo rappresenterebbe un vantaggio negli scontri diretti: in caso di arrivo a pari merito a fine campionato, chi si prende i tre punti sarà avvantaggiato.

Il Milan arriva a questa sfida forte di tre successi consecutivi tra campionato e Champions nei quali non ha mai preso gol e ritrova dopo 161 giorni il suo portiere titolare, Maignan. L’Atalanta è reduce dal pesante stop casalingo contro il Lecce e vuole riscattarsi. Nelle ultime quattro uscite, tra campionato e Coppa Italia, la squadra di Gasperini ha raccolto solo una vittoria contro la Lazio, a fronte di tre sconfitte. Il Milan non ha squalificati, ma ben sei diffidati: Calabria (indisponibile), Kjaer, Krunic, Leao, Rebic, Giroud. Nell’Atalanta è squalificato Demiral, nessun diffidato. Fischio d’inizio al Meazza alle ore 20.45.