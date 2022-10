Brutte notizie: lesione di primo grado per Toloi, si rischia un mese di stop

di Fabio Gennari

Sono ripresi ieri pomeriggio, al Centro Bortolotti di Zingonia, gli allenamenti dell'Atalanta e, purtroppo, la notizia che nessuno avrebbe voluto leggere è stata messa nero su bianco poco prima delle 18: «Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Toloi hanno evidenziato una lesione muscolare di grado I del bicipite femorale della coscia destra: i tempi di recupero non sono al momento quantificabili e il calciatore verrà monitorato giorno per giorno».

Al netto della prudenza che traspare dal comunicato, bastano un paio di pareri di chi lavora nel campo medico per avere la risposta: serviranno dai 25 ai 30 giorni per rivedere in campo l'italo-brasiliano.

Si tratta ovviamente di un grande problema, Toloi sta disputando una grande stagione e il peccato più grande è che con l'Italia ha giocato due gare di grande livello e poi si è dovuto fermare al 75' di una gara tirata e complicata come quella con la Fiorentina.

Degli altri acciaccati, intanto, nessuno ha ancora ripreso con il gruppo: Zappacosta e Musso ne avranno ancora per diverse settimane, Djimsiti si potrebbe rivedere con la Lazio, mentre per Zapata bisogna monitorare la situazione giorno per giorno. Il recupero dell'albanese, in particolare, sarebbe decisivo sempre in attesa di notizie su Palomino dalla Procura Antidoping.

Nel frattempo, oggi alle 15 è prevista a Zingonia una nuova amichevole per chi non è sceso in campo contro la Fiorentina. Si gioca contro i dilettanti del Brusaporto, la tribuna sarà aperta fino a esaurimento posti e la speranza è quella di vedere qualche segnale importante da chi non è entrato nelle scelte iniziali del mister ma che a Udine potrebbe avere minuti importanti. Non ci sono osservati speciali, vista la situazione delle assenze in difesa potrebbe esserci qualche esperimento oppure si potrebbe pensare alla difesa a quattro contro il 3-5-2 dell'Udinese.