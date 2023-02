Brutto regalo di compleanno per Pasalic: distorsione alla caviglia, salta la Lazio

di Fabio Gennari

Prima i video di auguri con uno dei gol più incredibili della sua carriera atalantina (quello segnato contro la Roma a Bergamo una manciata di secondi dopo l'ingresso in campo dalla panchina), poi l'allenamento a Zingonia e il report con la brutta notizia: trauma distorsivo alla caviglia destra e niente trasferta a Roma contro la Lazio.

Mario Pasalic, centrocampista croato classe 1995, ha compiuto ieri 28 anni ma non potrà festeggiare in campo sul prato dello stadio Olimpico.

Una tegola per Gasperini, il croato non è sempre un titolare ma le venti presenze stagionali su 23 partite giocate tra campionato e Coppa Italia certificano il suo ruolo importante nello scacchiere dei nerazzurri. Dall'inizio o a gara in corso, Pasalic è un elemento duttile che il tecnico sfrutta sempre e non averlo per la complicata trasferta contro gli uomini di Sarri toglie una soluzione che, pensando al 3-4-1-2, poteva invece essere molto preziosa.

Per la scelte di formazione, resta uno tra Koopmeiners ed Ederson per il ruolo di trequartista, oppure sarà obbligato il tridente formato da Boga, Hojlund (attenzione anche a Zapata) e Lookman, con l'ex Sassuolo che può fungere sia da trequartista che da ala sinistra.

Considerando anche il valore dell'avversario e la conoscenza tattica di Sarri, un po' di mistero sulle possibili soluzioni è anche strategicamente giusta alla vigilia della gara. Serviranno cuore, attenzione e precisione per uscire dall'Olimpico con un buon risultato: Pasalic non ci sarà ma l'Atalanta ha comunque soluzioni importanti.