Con la Lazio, Gasperini fa 250 panchine in A con l'Atalanta: la media punti vale l'Europa

di Fabio Gennari

Le panchine di Gasperini in Serie A con l'Atalanta sono 249. Il bilancio dice 130 vittorie, 64 pareggi e 55 sconfitte. Con 488 gol segnati, 293 subiti, 454 punti conquistati (una media a gara di 1,82), cioè 69 abbondanti ragionando sulle 38 gare di un torneo, praticamente una qualificazione all'Europa costante.

Il tecnico della Dea festeggia dunque domani (11 febbraio), all'Olimpico, la gara numero 250 vissuta da condottiero della Dea nel massimo campionato italiano e i suoi numeri, pur senza trofei vinti, sono impressionanti.

In 194 gare su 249, ovvero il 78 per cento delle volte, i tifosi della Dea sono usciti dal campo con il sorriso sulle labbra e uno o tre punti in più in classifica. Si tratta di risultati che, parametrati alla storia dell'Atalanta, fanno accapponare la pelle dalla felicità. In cinque stagioni su sei al timone dei nerazzurri, Gasperini ha centrato la qualificazione in Europa. E la speranza di ripetersi anche in questa stagione è fondata. Gli scaramantici tocchino quello che vogliono, ci sono i numeri a sostenere la tesi.

Conoscendo un po' il tecnico, la felicità per quanto fatto e per aver toccato quote di continuità così importanti sarà vissuta con il giusto tempo da dedicare all'euforia. C'è da affrontare la Lazio in un big match che vale molto per la zona europea e anche se nessun risultato taglierà fuori una l'altra squadra dai giochi (è troppo presto) è chiaro che la carica mentale che può dare un risultato positivo all'Olimpico sarebbe preziosissima.