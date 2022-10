Ripresa a Zingonia, osservati speciali Djimsiti e Zapata: l'albanese presto in gruppo

di Fabio Gennari

Dopo il pareggio di Udine, mister Gasperini ha concesso ai suoi una giornata di riposo. Il lavoro ricomincerà oggi a Zingonia, sabato con il Sassuolo non ci sarà Hateboer squalificato (Soppy favorito su Zortea per una maglia da titolare con Maehle a sinistra), ma è dall'infermeria che ci si attendono novità importanti. In particolare, Djimsiti e l'attaccante Zapata sono ormai vicini al rientro e nei prossimi giorni ci si attendono novità.

Secondo le parole di Gasperini, per Djimsiti potrebbe esserci il ritorno al pieno lavoro con i compagni già oggi. La frattura composta al terzo medio del perone subita nel finale di Atalanta-Milan (22 agosto) è ormai alle spalle, i trenta giorni necessari al recupero clinico sono ormai passati e siamo quasi alla fine delle terza settimana di lavoro, con la sfida al Sassuolo che è in programma 54 giorni dopo l'infortunio. Si parlava di circa due mesi di stop e i tempi sono quindi ormai maturi.

Per quanto riguarda Zapata, la situazione è tutta da decifrare. La scorsa settimana il colombiano ha aumentato i carichi, il problema muscolare che lo ha bloccato contro il Torino (1 settembre) è vecchio di ormai 40 giorni e la speranza è che per il Sassuolo si possa puntare almeno alla convocazione in vista della successiva sfida contro la Lazio. Visto che alla sosta lunga manca circa un mese e che poi ci sarà il mercato, qualche rischio in nome del prossimo sprint forse lo si può anche prendere.