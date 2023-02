Torna a vincere il Milan, oggi Lecce-Roma e Lazio-Atalanta: corsa europea affollata

di Fabio Gennari

Torna al successo il Milan di Pioli: faticoso l'1-0 rifilato al Torino (settimo) che però vale 3 punti in classifica e permette ai rossoneri di superare in un colpo solo Atalanta, Lazio e Roma e issarsi al terzo posto, un paio di punti alle spalle dell'Inter.

Il segnale di ripresa dato dai rossoneri, più nel risultato che per la prestazione, è importante e mette le dirette avversarie nella condizione di rispondere subito con un calendario che, tra questo pomeriggio e la serata, offre già incroci molto interessanti.

Oggi alle 18 c'è Lecce-Roma, in serata la Dea scenderà in campo contro la Lazio ed entrambe le partite possono disegnare una classifica diversa rispetto a quella attuale. Un dato che lascia il tempo che trova, se si considera che manca ancora tantissimo alla fine del campionato.

Di sicuro, la sconfitta del Torino, attualmente nell'ultima posizione che potrebbe garantire un posto in Europa, mette la Dea al riparo da brutti pensieri a prescindere dal risultato dell'Olimpico.

Milan e Roma saranno impegnate in settimana anche in Europa: i rossoneri giocheranno in Champions contro il Tottenham mentre i giallorossi saranno di scena a Salisburgo. Le altre squadre in lotta per un posto continentale saranno invece di scena solo il prossimo fine settimana e, complessivamente, gli impegni infrasettimanali (che la Dea non ha) possono diventare un elemento di sensibile influenza sulla tenuta tecnica ma soprattutto atletica di chi è impegnato ai vertici della A.