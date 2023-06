Brembilla a Carrara sul rondò di via Autostrada: «Il cantiere non è rinviabile»

"Niente da fare". Questa la sintesi della risposta dell'assessore ai lavori pubblici di Bergamo, Marco Brembilla, all'interrogazione presentata poco più di una settimana fa dal consigliere leghista Alessandro Carrara, che chiedeva il posticipo del cantiere per il rondò delle vie Autostrada e Carnovali, che dovrebbe partire da programma a inizio luglio.

La vicinanza del cantiere al casello

La motivazione era legata alla vicinanza del maxi-cantiere dell'altra rotatoria, quella del casello dell'autostrada A4, che già sta creando rallentamenti e code. Tuttavia, secondo l'esponente della Giunta Gori sarebbero state attuate tutte le verifiche del caso, anche con gli addetti ai lavori, ed è meglio ultimare l'opera durante la chiusura delle scuole e la minore presenza di veicoli in città, piuttosto che rinviare ancora in autunno. Da Carrara, poi, c'erano state anche critiche relative al mancato coordinamento tra i lavori nel capoluogo.

«Non è affatto vero - ha esordito Brembilla nella sua risposta - il mancato coordinamento dei cantieri sul territorio e, premesso che il cantiere più impattante è quello del riordino dello svincolo all'uscita del casello autostradale, realizzato da Regione Lombardia e richiesto da tutti per la pericolosità della rotatoria precedente, la nuova rotatoria non è rinviabile». In seguito, ha poi elencato nei dettagli perché non sarebbe possibile indugiare oltre con questo cantiere.

Le motivazioni dell'assessore

«Come successo con la rotatoria di Via Don Bosco, realizzata a dicembre, quest'altra non implica, in sede di realizzazione, particolari problemi al traffico, in quanto vengono posti dei new jersey stradali provvisori che formano la rotatoria: quindi, il traffico circola regolarmente senza problemi. È preferibile, comunque, svolgere i lavori nel periodo di chiusura delle scuole».

Per concludere, l'assessore ha poi reso noto di aver discusso delle possibili problematiche in una riunione con i funzionari dei Lavori Pubblici e con gli addetti ai lavori, nel corso della quale ci sono state «ampie rassicurazioni rispetto alla non incidenza del nuovo cantiere con quello in corso». Brembilla, tra l'altro, ha affermato che il progetto è stato presentato alla Rete di quartiere di via Carnovali, dalla quale non sarebbero arrivate obiezioni all'intervento ed ha concluso: «Non c'è possibilità di paralisi del traffico anzi, spegnendo i semafori sarà più fluido».