Cambiano gli orari di Navigazione Lago d'Iseo: al via quello autunnale e quello scolastico

Da lunedì, 5 settembre, la società di trasporto pubblico lacuale del Sebino, denominata Navigazione Lago d’Iseo, effettuerà l’orario autunnale, che resterà valido fino al 2 ottobre. Dal 12 settembre, inoltre, sarà parimenti in vigore anche l’orario scolastico, in concomitanza con la ripresa delle lezioni in Lombardia. A comunicarlo sono i colleghi di PrimaBrescia.

Il nuovo orario feriale integra le corse feriali con le corse scolastiche e quelle aggiuntive previste il sabato, mentre l’orario festivo, tenendo conto dei flussi turistici concentrati nel fine settimana, prolunga l’orario estivo fino a domenica 2 ottobre.

Per quanto riguarda le corse dei traghetti, si segnala che dal 12 settembre le corse da Carzano delle 6.10 e da Sale Marasino delle 6.15 saranno entrambe posticipate di 5 minuti e avranno il seguente orario: 6.15 Carzano e 6.20 Sale Marasino. Il cambio d’orario della corsa dei traghetti è ampiamente segnalato sui social, con avvisi online e fogli fisici affissi invece nelle bacheche. Il nuovo orario è inoltre consultabile presso le biglietterie di terra e le rivendite autorizzate, sulle bacheche, sulla pagina “orario in vigore” del sito internet www.navigazionelagoiseo.it e sulle paline dei pontili.

Navigazione Lago d'Iseo informa inoltre che le fermate delle motonavi presso Predore, da lunedì 5 a venerdì 9 settembre, saranno effettuate al pontile Predore Ponecla al fine di consentire attività di manutenzione straordinaria del pontile Predore.

Gli utenti in possesso dei requisiti possono usufruire del “bonus trasporti”, ottenibile seguendo le istruzioni del Ministero e recandosi con il voucher previsto esclusivamente presso le biglietterie di Iseo, Sulzano e la Direzione di Esercizio nei rispettivi orari di apertura. Per informazioni aggiornate sulle corse e sull’acquisto dei biglietti online si invita a consultare il sito di Navigazione Lago d’Iseo.

La società ha poi diffuso un comunicato: «La Società di Navigazione coglie l’occasione per ringraziare tutti coloro che, accogliendo l’invito a partecipare al contest artistico fotografico “Liberi di navigare”, contribuiranno con le loro foto al calendario 2023. Da ultimo, si informa che Navigazione Lago d’Iseo ha aperto alcune ricerche di personale, dandone ampia pubblicazione sia sul proprio sito, sia attraverso il social Linkedin sia con avvisi sulla stampa; la selezione è in corso e si auspica di potere presto integrare l’organico con le figure professionali ricercate».