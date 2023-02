Capitale della Cultura, il sindaco Gori: «L'inaugurazione? Un successo, grazie ai bergamaschi»

Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha risposto oggi (martedì 21 febbraio) all’interrogazione presentata il 18 gennaio dal gruppo consiliare della Lega in merito al divieto di somministrazione per i locali, lo scorso sabato 21 gennaio, all’inaugurazione della Capitale della Cultura, di cibi e bevande in centro città.

Nel documento, il sindaco non ha mancato di rimarcare la sua soddisfazione per la partecipazione di numerosi cittadini all’inaugurazione.

L’interrogazione della Lega

«Se da un lato l’inibizione alla vendita d’asporto potrebbe avere una sua logica - si legge nel documento firmato dagli esponenti del Carroccio - non si comprende il motivo per il quale i locali non possano somministrare le bevande alcoliche all’interno delle proprie strutture dalle ore 15 alle ore 24». Secondo i leghisti, tale provvedimento creava «notevoli e piuttosto ingenti danni economici alle attività commerciali» e non evitava comunque che soggetti facinorosi creassero problemi durante l’evento, «sempre che si presentino a una manifestazione culturale come quella organizzata nel centro cittadino».

La risposta di Gori

Dopo circa un mese - tempo a quanto pare dovuto alle questioni burocratiche -, è arrivata la risposta del primo cittadino: «Per realizzare la manifestazione è stato redatto un piano di sicurezza molto dettagliato e di oltre 55 pagine: tutto […] è stato previsto nei minimi particolari e condiviso con le locali Prefettura e Questura, nel tentativo di garantire la sicurezza di ogni partecipante all’evento in caso di imprevisti o situazioni di pericolo».

Gori è poi arrivato alla questione dell’interrogazione: «Anche l’ordinanza anti alcool […] è stata caldeggiata e redatta in accordo con le Forze dell’Ordine, Prefetto e Questore. Ho personalmente richiesto una modifica alla prima versione dell’ordinanza, in modo da agevolare il lavoro del settore. Non abbiamo riscontrato grosse difficoltà e non ci sono stati segnalati danni particolari alle attività economiche. Anzi: le associazioni del commercio ed alcuni operatori hanno plaudito all’iniziativa».

Il successo dell’inaugurazione della Capitale della Cultura

A tal proposito, il sindaco ne ha approfittato per ricordare quello che per lui è stato il «successo dell’inaugurazione» del mese scorso: «Sono affluite in piazza Vittorio Veneto ben 21 mila persone, gran parte di esse si sono poi spostate in piazzale Marconi per la seconda parte dell’evento inaugurale, realizzato dai francesi Groupe F. Lungo tutto il pomeriggio non si sono riscontrate criticità di sorta».

Il primo cittadino ha infine voluto ringraziare la Polizia locale, le forze dell’ordine, i Vigili del fuoco, i commercianti e tutti i cittadini di Bergamo per il buono e ordinato svolgimento della manifestazione.