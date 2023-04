Chorus Life e Montelungo, Colognola e via dei Caniana: nuove ciclopedonali col Pnrr

Sono ben dieci i mini-cantieri che verranno aperti per realizzare piste ciclabili grazie a cui alcune delle principali direttrici di traffico della città di Bergamo verranno connesse con percorsi ciclopedonali esistenti. Il progetto esecutivo, che giova dell'arrivo di un milione e mezzo dal Pnrr, è stato approvato nell'ultima giunta comunale, tenutasi ieri, giovedì 20 aprile.

Un lavoro in continuità

«Quella del Pnrr è una grande occasione - commenta l’Assessore alla mobilità Stefano Zenoni - e la utilizziamo in continuità con i progetti che abbiamo costruito negli ultimi piani delle opere pubbliche, ovvero realizzando connessioni tra tratti ciclabili esistenti e favorendo l’ingresso in città per le due ruote, con un’attenzione particolare alle sedi universitarie». Allargamento dei marciapiedi e ciclopedonali, ciclabili in sede propria e interventi di segnaletica: sono queste le soluzioni previste dagli interventi.

Collegare il trasporto pubblico e i poli universitari

L'assessore ai lavori pubblici Marco Brembilla spiega: «Il progetto aumenta di 5,2 km le ciclabili in città e ci consente anche di raggiungere gli obiettivi del finanziamento Pnrr, ovvero collegare poli di trasporto pubblico a sedi universitarie o poli di formazione. Ogni attraversamento pedonale, inoltre, sarà illuminato nella logica più ampia di illuminare in ottica di maggiore sicurezza più passaggi pedonali possibili».

Da Chorus Life alla Montelungo

Tra il comparto di Chorus Life, in corso di completamento, e la ex caserma Montelungo, passando per le vie Borsellino, Codussi, Noli e Suardi verrà realizzata una ciclabilità continua. Inoltre, questi due punti saranno di raccordo anche con l'hinterland. Da Chorus Life si innesterà poi la nuova pista ciclopedonale in arrivo da Gorle, per la quale è stata recentemente posata la nuova passerella di scavalco della circonvallazione; dalla Montelungo sarà invece possibile entrare nel cuore del centro di Città Bassa.

Via Gavazzeni

Verrà poi messo in sicurezza il lato di via Gavazzeni verso le scuole e verrà fatto continuare nel quartiere di Boccaleone fino a riprendere la ciclopedonale esistente sotto il cavalcavia della circonvallazione.

Da Colognola a via dei Caniana

Il collegamento tra Bergamo e Stezzano è già in espansione con interventi realizzati proprio negli ultimi mesi e l'intenzione è quella di potenziarli. La ciclabile realizzata tra il Kilometro Rosso e l’Istituto scolastico Belotti verrà fatta proseguire passando dentro il quartiere di Colognola e andando poi a riprendere a nord dell’oratorio la ciclabile realizzata qualche anno fa per collegare Colognola con l’area di San Sisto a nord della circonvallazione (intervento che vide la posa della prima nuova passerella di scavalco della superstrada).

Il percorso ciclabile salirà poi verso nord lungo la via Cavalieri di Vittorio Veneto fino all’area del supermercato Coop. Da qui, un domani, la riapertura del sottopasso sotto via Autostrada permetterà di deviare verso via Zanica e la Malpensata, ma intanto i fondi del Pnrr consentiranno anche il percorso verso ovest, dentro il quartiere Carnovali e l’area ex Magrini, per arrivare su via San Bernardino e infine su via dei Caniana, alla sede dell'Università.