Da metà marzo basta filiale di Bper Banca a Valbrembo: clienti spostati ad Almè

La sua chiusura, insieme a quella di altre quattro nel territorio bergamasco, era già stata annunciata a metà del 2022. Non per questo il suo concretizzarsi è stato accolto con favore, soprattutto da cittadini e autorità.

A partire da metà marzo, la filiale di Bper Banca in via Kennedy a Valbrembo chiuderà ufficialmente i battenti, i suoi dipendenti dirottati ad Almè. L'operazione prevede la chiusura di 600 sportelli in tutta Italia entro il 2024, ventotto in Lombardia e cinque in Bergamasca.

Oltre a quella di Valbrembo, le altre quattro si trovano in città (via Palma il Vecchio), a Berbenno, a Telgate e a Comun Nuovo, e contribuiranno a far scendere il numero di filiali Bper Banca presenti in provincia da 76 a 71.

Un problema che pesa sul nostro territorio, costellato di piccoli Comuni montani dove i servizi già stentano: basti pensare che, secondo le ultime stime, sono centomila i bergamaschi senza sportelli bancari e bancomat.