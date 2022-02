In arrivo al Papa Giovanni di Bergamo 19.200 dosi del nuovo vaccino anti-Covid Novavax

Poste Italiane

Il corriere espresso Sda effettuerà la consegna domani (27 febbraio). Le dosi saranno destinate alle prime dosi della popolazione maggiorenne

Nei giorni scorsi, Regione Lombardia ha reso noto che a partire da ieri (25 febbraio) nei vari hub vaccinali lombardi sarebbero iniziate le somministrazioni del nuovo vaccino anti-Covid Novavax. Questo vaccino verrà utilizzato per le prime dosi di cittadini maggiorenni fino «a esaurimento delle scorte e riservando il 50 per cento di quanto ricevuto per le seconde dosi che saranno somministrate a distanza di tre settimane dalla prima».

In Bergamasca, Novavax è stato deciso di utilizzarlo nell’hub territoriale realizzato all’interno dell’ospedale Papa Giovanni XXIII. E Poste Italiane ha reso noto che a partire da domani, 27 febbraio, arriveranno a destinazione i furgoni del corriere espresso Sda per la prima fornitura nella provincia orobica del nuovo vaccino anti-Covid.

Le dosi in consegna presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo sono 19.200. Una fornitura che rientra nelle ben 174mila dosi che il corriere Sda consegnerà in tredici strutture ospedaliere lombarde, tra cui appunto anche quella del capoluogo orobico. La fornitura, aggiunge Poste, si somma alle 940 mila dosi di vaccini Moderna consegnate dall’inizio del 2022 fino a ora nella regione e alle quasi 5,5 milioni dosi consegnate in Italia.

La vicepresidente e assessore al Welfare lombarda, Letizia Moratti, su Novavax aveva detto: «Mi auguro che questo vaccino, con caratteristiche simili ai vaccini ampiamente utilizzati da decenni, possa convincere gli ultimi indecisi ad aderire alla campagna vaccinale lombarda».