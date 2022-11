Inaugurato l'ospedale di comunità di San Giovanni Bianco: è il primo nella Bergamasca

È stato inaugurato oggi (mercoledì 30 novembre) l’ospedale di comunità di San Giovanni Bianco, il primo in provincia di Bergamo. All’evento erano presenti il sindaco Enrica Bonzi, il direttore generale dell’Asst Papa Giovanni XXXI Maria Beatrice Stasi e l’assessore regionale alle Infrastrutture Claudia Maria Terzi. I primi dieci posti letto entreranno in funzione dal 12 dicembre. Ulteriori dieci posti letto verranno attivati entro la fine del prossimo anno, una volta ultimati i lavori finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Si tratta del terzo intervento previsto dal Piano per l’Asst Papa Giovanni XXIII, dopo le Case di Comunità già attivate a Bergamo in Borgo Palazzo ed a Sant’Omobono Terme.

La struttura sanitaria della rete territoriale erogherà interventi sanitari a media e bassa intensità clinica, tramite ricoveri brevi e una gestione a prevalenza infermieristica. Lo scopo è contribuire ad una maggiore appropriatezza delle cure, perché offre continuità di assistenza e facilita il passaggio dal contesto ospedaliero a quello domestico.

Il personale e la collocazione

Entreranno in servizio un coordinatore infermieristico, un infermiere case manager, infermieri Oss, assistenti sociali e fisioterapisti. La responsabilità clinica è in capo alla Medicina interna 2, diretta da Mario Tramontini. Accoglierà i pazienti dimessi dai reparti di degenza dell’Ospedale di Bergamo e di San Giovanni Bianco, su segnalazione dei reparti stessi o delle centrali di dimissioni protette, oppure utenti segnalati dai medici di base, di continuità assistenziale e del Pronto soccorso.

Sarà collocato al secondo piano dell’Ospedale di San Giovanni Bianco, oggetto il prossimo anno di un intervento di ristrutturazione totale, anche qui finanziato con i fondi Pnrr (dell’importo di un milione e 599 mila euro). Entro la fine del prossimo anno verranno infatti attivati altri dieci posti letto, sempre al secondo piano dell’edificio, nei locali attualmente utilizzati per le degenze della Week Surgery, che sarà invece spostata nei locali che fino al 2017 ospitavano la degenza di Ortopedia.

Il progetto di rilancio della sanità di Regione

Nel corso del pomeriggio sono state anche inaugurate tre sale operatorie, recentemente ristrutturate con nuovi impianti elettrici e di condizionamento (i lavori sono costati un milione e 131 mila euro). Come precisato dall’assessore Terzi, la Regione ha inoltre stanziato oltre cinque milioni di euro attraverso il Piano Lombardia per la ripartenza post Covid: risorse che andranno a finanziare opere molto attese in Valle Brembana e che daranno un nuovo futuro al territorio.