Avvistamento dell'orso a Sovere, la Provincia conferma. Perché era qui e come comportarsi

Adesso non ci sono più dubbi: la Provincia ha confermato nel pomeriggio di oggi (mercoledì 24 maggio) i due avvistamenti avvenuti negli ultimi giorni di un orso bruno nella Bergamasca. Il primo è avvenuto la notte del 21 maggio a Solto Collina, in località Cerrete, la seconda invece nella notte di martedì 22 maggio a Sovere, in località Sellere. Le immagini sono state catturate da due fototrappole, piazzate da alcuni cacciatori in aperta campagna, e a disposizione ci sono alcuni scatti e un video.

La raccolta delle prove

Gli agenti della Polizia provinciale hanno immediatamente raccolto le segnalazioni e acquisito i file originali degli strumenti. Dopo una serie di sopralluoghi nei punti in cui era stato avvistato, alla ricerca di impronte, tracce oppure materiale biologico, come peli o escrementi, hanno confermato il passaggio dell'animale. La vicinanza tra quelle zone induce, tra l'altro, a pensare che si tratti dello stesso esemplare in fase di esplorazione del territorio. Sebbene l'episodio abbia comprensibilmente scosso l'opinione pubblica, gli esperti hanno spiegato che sono normali dinamiche degli orsi bruni presenti sull'arco alpino, provenienti dal gruppo del Trentino, a cui sono riconducibili la maggior parte degli individui.

Le ipotesi sugli spostamenti dell'orso

Perché dunque questo plantigrado si trova in un'area con rilievi bassi, dove è abbastanza insolita la sua presenza? A quanto pare, i maschi "adolescenti" si allontanano dai siti di riproduzione, perché sono messi all'angolo dai maschi dominanti, che li tengono separati dalle femmine. Per questo motivo, si allontanano vagando in territori anche molto distanti, alla ricerca di una compagna con cui accoppiarsi. Una fase che può durare a volte dei mesi, a volte anni e al termine della quale, raggiunto il pieno sviluppo, ritornano nei territori d'origine. Non a caso, come registrato dal Gruppo referenti territoriali per la gestione dei Grandi predatori (Orso Bruno e Lupo) gestito da Regione Lombardia, ai cui dati la Polizia provinciale ha accesso, diversi esemplari "in dispersione" vengono avvistati anche nelle valli bergamasche e bresciane, oltre che in Valtellina, Alto Adige, Veneto ed ai confini alpini con Svizzera ed Austria.

Gli orsi, poi, sono capaci di percorrere agilmente, tra passi e vallate, diversi chilometri in una sola notte ed alcuni esemplari erano già stati avvistati un po' di tempo fa in media Valle Camonica, di fatto non lontano da qui: è quindi molto probabile che uno di questi si sia spinto più a Sud, fino alla fascia prealpina bergamasca. Potrebbe comunque ritornare ad altitudini tipiche della sua specie, stabilendosi sulle alpi bergamasche.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

Cosa fare se si avvista l'esemplare

La Polizia provinciale garantirà assistenza in caso di nuovi avvistamenti, oppure nel caso che bestiame e alveari degli allevamenti diventino preda di questo animale. Oltre a risarcimenti e indennizzi garantiti dalla Regione per queste eventualità, sono anche previste misure di prevenzione con fornitura, ad esempio, di specifiche recinzioni elettrificate, e l'assistenza sul posto per la loro istallazione e gestione. In ogni caso qualunque segnalazione inerente la presenza di un orso bruno (ma anche di un lupo) può essere effettuata al numero verde della Polizia provinciale 800350035, che è attivo ventiquattr'ore ogni giorno.

Come evitare incontri con l'animale

La principale indicazione per chi frequenta le vallate è il rispetto dell'ambiente naturale, facendo molta attenzione a tenere i cani al guinzaglio, passare per quanto più possibile sui sentieri battuti, non abbandonare rifiuti e cibo nel bosco. In questo modo, si potrà vivere con più tranquillità le nostre montagne, nell'attesa di capire se l'orso rimarrà qui, oppure deciderà di spostarsi altrove.