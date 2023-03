La Regione fa il punto sulla siccità in Lombardia: manca il 60% di acqua rispetto alla media

Si è svolto ieri, venerdì 3 marzo, con un giorno di ritardo rispetto alla data inizialmente fissata, il tavolo regionale sull'utilizzo della risorsa idrica in Lombardia in periodo di siccità. E questo non stupisce, perché come abbiamo visto anche in Bergamasca - caso emblematico quello della Val Vertova - la scarsità delle precipitazioni spaventa già, nonostante manchino diversi mesi all'estate.

Manca il 60% dell'acqua

Attualmente, i dati parlano di una mancanza del 60 per cento dell'acqua rispetto alla media del periodo. Lo scorso mese, infatti, eravamo già a -42 per cento, con la mancanza di 2 miliardi di metri cubi d'acqua. Da qui, la convocazione della tavola rotonda, coordinata dal presidente Attilio Fontana, con il coinvolgimento dell'assessore regionale alla Montagna e risorse energetiche Massimo Sertori, i rappresentanti del mondo agricolo e industriale, gli esperti del settore idrico e le autorità locali. L'obiettivo del tavolo è stato quello di individuare le azioni necessarie per fronteggiare la siccità, sia a breve che a medio-lungo termine.

Fontana chiede funzioni commissariali

Come spiegato dai nostri colleghi di PrimaLaValtellina, uno degli argomenti principali è stato quello della nomina di un Commissario nazionale per opere e investimenti a medio-lungo termine. Inoltre, il presidente di Regione Lombardia ha chiesto di avere funzioni commissariali per la gestione dell'emergenza. Tra le azioni individuate durante il tavolo, ci sono la necessità di incentivare l'efficientamento idrico in agricoltura e industria, la costruzione di nuove infrastrutture idriche e la promozione di politiche di gestione del territorio più sostenibili.

Le previsioni non danno segni di pioggia

Lo scorso anno, la Lombardia ha provato a far fronte alla siccità unendo le forze di enti, istituzioni, associazioni, coordinando una serie di azioni. In vista di un anno ancora molto complesso, se non di più, il tavolo si è promesso di fare altrettanto. Sertori: «Purtroppo, le previsioni di medio periodo non segnalano per ora significative anomalie positive di precipitazioni, almeno nel territorio regionale auspichiamo la collaborazione di tutti i soggetti istituzionali e produttivi interessati al fine di giungere all’avvio della prossima stagione irrigua, avendo già posto in essere ogni possibile manovra utile per affrontarla nelle migliori condizioni possibili».