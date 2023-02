Le riserve d'acqua sono dimezzate in Bergamasca. E pure la Val Vertova è a secco

di Angela Clerici

Le notizie non sono tranquillizzanti, per niente: la stupenda Val Vertova è parzialmente in secca e lo stesso sta accadendo ai torrenti cittadini, la Tremana e la Morla. Nemmeno settimana prossima pioverà e i meteorologi ipotizzano un’altra estate torrida mentre le precipitazioni cadute finora non hanno colmato il deficit dello scorso anno.

A Sarnico la diga che regola il flusso del lago nell’Oglio è stata chiusa per fermare lo svuotamento del bacino. L’assessore regionale alle risorse energetiche, Massimo Sertori, ha già lanciato l’allarme.

Lo stato attuale delle riserve d'acqua

Secondo i dati forniti dall’Agenzia regionale per l’ambiente (Arpa) le riserve idriche della Lombardia sono circa la metà di quelle della media degli ultimi vent’anni in questo periodo. Di norma le riserve in questo periodo dell’anno ammontano mediamente a 3.100 milioni di metri cubi mentre oggi siamo a 1.700 metri cubi. Per recuperare c’è soltanto da augurarsi che arrivi tanta neve. La riserva media data dal manto nevoso è di 1.900 metri cubi, quest’anno siamo a mille metri cubi.

In grave difficoltà anche i laghi e i bacini artificiali. Il lago d’Iseo da 421 giorni è sotto la media degli ultimi novant’anni. Il rischio è che il record dello scorso anno (il 2022 è stato l’anno più caldo e più secco di sempre in Lombardia) venga superato.

La secca di una zona ricca di acque come la Val Vertova, fa riflettere. Le sorgenti attingono a serbatoi naturali profondi che sono molto lenti a svuotarsi e altrettanto a riempirsi. Se ricominciasse a piovere domani, la grande falda inizierebbe a riempirsi non subito e arriverebbe a un buon livello nel giro di sei mesi.

Se andasse in secca la ricca sorgente della Nossana (...)

