Mascherine all'aperto, basta obbligo solo in zona bianca (a noi tocca usarle ancora)

Cosa cambia

Dall'11 febbraio scade l'ordinanza del ministro Speranza. Ma la Lombardia è in zona gialla, dunque nulla cambia. Almeno per ora

A differenza di quanto si pensava, in Lombardia anche dopo venerdì 11 febbraio bisognerà continuare a indossare le mascherine all'aperto. Sebbene il 10 febbraio scada, infatti, l'ordinanza che prorogava l’obbligo di mascherina all’aperto in ogni Regione firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza il 31 gennaio, la prescrizione verrà meno solamente per quelle regioni che si trovano in zona bianca, ovvero (a oggi) Umbria, Basilicata e Molise.

La Lombardia si trova per ora in zona gialla e dunque l'obbligo continuerà a essere in vigore. Ma non disperate: se anche la nostra Regione non dovesse tornare bianca (ipotesi al momento non vicinissima), il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha affermato che «subito dopo sarà l'occasione per decidere se toglierle in zona gialla e arancione con provvedimento del Ministero della Salute condiviso con il Cts».

Costa, parlando con l'Ansa, ha poi aggiunto: «Credo che le mascherine all'aperto si potranno togliere prima del 31 marzo», ovvero prima del possibile termine dello stato di emergenza legato alla pandemia di coronavirus (che non si sa se verrà prorogato ulteriormente o meno).

Il ministro Speranza ha commentato: «Al chiuso le mascherine continueranno a essere necessarie. Ma vorrei ricordare che in passato, quando abbiamo sospeso l’obbligo all’aperto, abbiamo sempre detto che comunque bisogna portare con sé le mascherine, in modo da essere pronti a indossarle se ci si ritrova in luoghi affollati e dunque a rischi».