Paura a Cividate al Piano: rimorchio che trasporta balle di fieno prende fuoco

Pomeriggio decisamente movimentato a Cividate al Piano, nella Bassa Bergamasca. Per cause ancora in corso d'accertamento, le balle di fieno trasportate da un veicolo con rimorchio hanno preso fuoco.

L'episodio è avvenuto intorno alle 15 di oggi, sabato primo aprile.

Stando alla prima ricostruzione, all'improvviso le fiamme hanno avvolto il rimorchio del mezzo che stava viaggiando lungo via Cividate.

Il conducente, resosi cono di quanto stava accadendo, ha fermato il veicolo e chiamato i Vigili del fuoco.

Sul posto sono così giunte le squadre di Romano di Lombardia e Treviglio, che sono riuscite a spegnere l’incendio, hanno messo in sicurezza il mezzo ed hanno bonificato l’area compromessa.

Sul posto, per effettuare i dovuti accertamenti, c’erano anche i carabinieri di Calcio.