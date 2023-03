Sanità, liste d'attesa per le visite meno lunghe a Brescia? Pare proprio di sì

di Angela Clerici

Ma davvero le visite mediche specialistiche nel Bresciano si riesce a ottenerle prima che in Bergamasca, mediante servizio pubblico? Sembra di sì. Lo avevamo scritto la scorsa settimana e sembra che dobbiamo ribadirlo oggi perché ai tre casi già citati se ne aggiunge un altro.

Un lettore ci ha scritto al proposito: «Gentile direttore, ho letto l’articolo di Prima Bergamo del 17 marzo dal titolo “Visite mediche, ci si mette meno a Brescia” e volevo fare presente anche il mio caso. Da tempo avevo problemi intestinali ed ero piuttosto preoccupato, il medico mi ha prescritto una colonscopia. Ho cercato di prenotare a Bergamo presso alcune case di cura, ospedale compreso, e non ci sono riuscito: addirittura le prenotazioni erano chiuse. Non potevo prenotare nemmeno un anno dopo, niente».

«Allora - continua - su consiglio del mio medico curante ho provato con il centro regionale di prenotazione che mi ha offerto altre possibilità fuori dalla provincia di Bergamo e ho trovato subito: all’ospedale di Esine, in Val Camonica, dopo 30 giorni mi avrebbero sottoposto alla colonscopia. E così ho fatto. Per fortuna non mi è stato riscontrato niente di grave».

Ma è possibile che davvero a Brescia tutto funzioni meglio? Non abbiamo dati sufficienti per confermarlo, quattro o cinque casi sono solamente un indizio. Andremo avanti nella raccolta di dati. Intanto però abbiamo sentito alcuni addetti ai lavori per verificare l’eventualità.

Ha detto il dottor Francesco Cappello, medico di base: «Non ho elementi precisi, ma in effetti si ha l’impressione che sul versante bresciano le cose funzionino in modo più efficiente. Difficile dire perché, andrebbero verificati alcuni parametri, per esempio il numero di centri di cura e diagnosi che sono accreditati dalla Regione Lombardia, quanti a Bergamo e quanti a Brescia. Quanti specialisti ci sono a Bergamo e quanti a Brescia. Quanta disponibilità la Regione concede come Servizio sanitario nazionale a Bergamo e a Brescia...».

Diversi parametri. Noi abbiamo verificato un punto particolare, un confronto tra Spedali Civili di Brescia e Ospedale di Bergamo (...)

