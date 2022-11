Seriate, inaugurato il nuovo playground senza barriere al parco "Vittime della Mafia"

È stato inaugurato nella mattinata di oggi, sabato 19 novembre, il nuovo playground nel parco "Vittime della Mafia" in via Corno Stella a Seriate. Finanziato dal bando di Regione Lombardia "Sports Outdoor 2021", il progetto ha visto la riqualificazione di un'intera area di verde pubblico, che è stata arricchita di due campi da basket, uno da calcetto, nuovi arredi, rastrelliere per biciclette e abbattimento delle barriere architettoniche. L'intervento è costato 190 mila euro, di cui 150 finanziati da contributi regionali.

Presenti al taglio del nastro il pluricampione olimpico - nonché Sottosegretario Regionale - Antonio Rossi, gli assessori Gabriele Cortesi (Politiche Sociali) e Giampaolo Volpi (Bilancio), il consigliere regionale Roberto Anelli, l'ex senatrice Simona Pergreffi e la deputata Rebecca Frassini, in qualità di rappresentanti delle istituzioni. Presente anche il sindaco Cristian Vezzoli che, dopo la benedizione del campo da gioco eseguita da don Mario Carminati, ha dichiarato:

«Prima il calisthenic per gli esercizi a corpo libero presso l'Oasi Verde, oggi questo spazio con cui si va oltre il concetto di parco pubblico: siamo in una palestra a cielo aperto trasversale, per bambini, ragazzi e adulti, usato anche dalla scuola confinante mons. Carozzi. Auspico che il playground venga anche sfruttato dalle associazioni e dai cittadini con una raccomandazione: consumate il suolo, ma non danneggiatelo. Queste strutture sono per la comunità e rientrano in un più ampio concetto di rigenerazione urbana».

L'intervento, realizzato in novanta giorni dalla ditta Tipiesse di Villa d'Adda, ha previsto un nuovo viale di ingresso con idonea pavimentazione, illuminazione e abbattimento delle barriere architettoniche, nuovi accessi al campo da gioco e alla tribuna con stalli i sosta per disabili, riqualificazione del campo polivalente esistente, collocazione di nuovi arredi (panchine, cestini, fontanella), installazione all'ingresso del parco di rastrelliere per biciclette e l'installazione di due Access Point per la connessione Wi-Fi. Tutto nel segno dell'inclusività: si è provveduto, infatti, anche al totale rifacimento dei percorsi interni al parco per eliminare tutte le barriere architettoniche presenti.