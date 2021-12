Terze dosi anti-Covid anche a Natale: all'Habilita di Zingonia tutti gli slot esauriti

boom di prenotazioni

Il centro vaccinale resterà aperto, in accordo con l'Ats di Bergamo, anche sabato 25 dicembre, dalle 9 alle 12

La crescita dei contagi e il timore di nuove restrizioni spingono la ricorsa alla prenotazione della terza dose anti-Covid, anche in Lombardia.

La somministrazione delle dosi “booster” proseguirà anche nella giornata di Natale: la sede di Zingonia di Habilita, già centro vaccinale, in accordo con l’Ats di Bergamo, resterà aperta anche sabato 25 dicembre dalle 9 alle 12, per garantire l’inoculazione del preparato ai cittadini che si sono prenotati sul portale di Regione Lombardia.

Queste vaccinazioni natalizie, tra l’altro, paiono essere state particolarmente apprezzate da chi è in attesa di ricevere la terza dose. Tutti gli slot messi a disposizione dei cittadini, infatti, sono andati esauriti. Habilita, già la scorsa primavera, aveva lanciato la campagna “Io vaccino” per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’utilità e sull’importanza di sottoporsi alla vaccinazione per contrastare la diffusione del virus.

Le tipologie usate come terza dose di richiamo anti-Covid sono sia il vaccino Spikevax di Moderna, sia il vaccino Comirnaty di Pfizer, entrambi preparati a m-Rna. La dose booster può essere somministrata a cinque mesi dal completamento del primo ciclo di vaccinazione, indipendentemente dal vaccino utilizzato nel ciclo primario.