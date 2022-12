Tram della Val Brembana, pubblicato il bando: a luglio 2026 il primo viaggio

Procede a passo spedito la realizzazione della nuova linea tramviaria T2, che collegherà Bergamo a Villa d'Almè in direzione Val Brembana. È stato infatti pubblicato oggi, venerdì 30 novembre, il bando di gara per la «progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori, fornitura e attrezzaggio dei veicoli tramviari» per un importo a base di gara di 176,5 milioni di euro. I tempi (stretti) sono dettati dal Pnrr, che ha finanziato l'opera per 50 milioni: l'inizio dei lavori è previsto per ottobre 2023, mentre il primo viaggio del nuovo tram dovrebbe avvenire nel luglio 2026.

Il resto dei costi sono stati coperti per 125 milioni di euro dallo Stato, per 40 milioni da Regione Lombardia, Provincia e Comune di Bergamo ci hanno messo 9,5 milioni, mentre gli altri Comuni interessati dal tracciato (Ponteranica, Almè e Villa d'Almè) contribuiranno con quattro milioni di euro, finanziati al 75 per cento dal Consorzio Bim. Il progetto definitivo, consegnato a Teb lo scorso settembre, è stato realizzato dal Raggruppamento temporaneo di progettisti denominato "RTI Tramsì".

Nei mesi scorsi sono tuttavia emerse diverse polemiche sulla realizzazione, in particolare a Ponteranica dove i cittadini - preoccupati dall'attraversamento tramviario - hanno elaborato un progetto alternativo che prevede l'interramento del percorso per un tratto di circa ottocento metri, in modo tale da salvaguardare l'attuale pista ciclopedonale e l'area mercato. Tra ottobre e novembre, inoltre, Teb ha avviato l'iter per l'esproprio di alcuni terreni - un'ottantina in città e circa settanta ad Almè - per consentire la realizzazione del nuovo tratto tramviario.

Fermate, tempi di percorrenza e orari del tram

La nuova T2 si sviluppa sul sedime dell'ex ferrovia della Valle Brembana, attraversa cinque Comuni e interessa una popolazione di oltre 240 mila abitanti. Nello specifico, il percorso si snoda per 11,5 chilometri e nel primo tratto urbano condivide il suo tracciato e le prime due fermate (Borgo Palazzo e San Fermo) con la Linea T1 della Valle Seriana. Le fermate previste sono, complessivamente, diciassette: nove a Bergamo, due a Ponteranica, due a Sorisole, due ad Almè e due a Villa d'Almè, il capolinea. Il progetto prevede inoltre la predisposizione di due ulteriori fermate, in collegamento agli interventi di riqualificazione urbanistica nelle aree dell'ex Reggiani a Bergamo e del Gres a Sorisole.

Con la nuova linea tramviaria, si potrà raggiungere Villa d'Almè da Bergamo (e viceversa) in trenta minuti. Il servizio sarà garantito da undici nuovi tram lunghi 32 metri con una capacità massima di 239 passeggeri, che viaggeranno secondo l'orario invernale ed estivo dal lunedì al venerdì, sabato e festivi, dalle ore 6 alle 21:30 con possibilità di estensione della fascia oraria. Inoltre, il nuovo servizio tramviario sarà integrato con i servizi di trasporto pubblico dell'area urbana ed extra urbana della Valle Brembana e Valle Imagna, oltre che con sette parcheggi di interscambio una pista ciclopedonale affiancata alla tramvia in connessione con le reti già esistenti.