Tutto pronto per l'apertura della Tangenziale di Verdello: manca solo... Matteo Salvini

È tutto pronto a Verdello per la tanto attesa apertura del primo lotto della Tangenziale. I punti luce sono stati installati, la segnaletica - sia orizzontale che verticale - posata. Manca solo una cosa, anzi una persona: Matteo Salvini.

L'inaugurazione della strada era infatti prevista per oggi, venerdì 16 dicembre, e l'apertura per domani. Ma il taglio del nastro è stato rimandato a dopo Natale, il 27 dicembre. L'apertura al giorno successivo, il 28 dicembre. Il neo ministro delle Infrastrutture dovrà infatti partecipare al Consiglio dei ministri, convocato proprio per oggi, perciò non potrà essere presente a Verdello. Per questo motivo Regione Lombardia, che ha co-finanziato gran parte dell'intervento, ha deciso di spostare tutto di una decina di giorni.

La tangenziale di Verdello ha come obiettivo quello di alleggerire il traffico del centro abitato, oltre che diminuire i tempi di percorrenza e l'inquinamento atmosferico e acustico. Secondo una stima di Regione, che ha stanziato 12,8 milioni su un totale di 14 milioni di euro, sono infatti circa 34 mila i veicoli (molti dei quali sono mezzi pesanti) che ogni giorno attraversano il centro abitato del Comune.

La Tangenziale est di Verdello è lunga 2,8 chilometri e si configura come variante alla ex Strada Statale 42 detta "del Tonale e della Mendola", sul collegamento tra Bergamo e la parte sud della provincia bergamasca. Questo primo lotto in particolare, dal valore di 10,53 milioni di euro (9,8 milioni finanziati da Regione) collegherà l'ex statale con via Adua, a sud del centro abitato di Verdello.

Il secondo lotto è stato affidato all'impresa Milesi geom. Sergio di Gorlago: la tratta sarà lunga 800 metri e completerà la variante correndo parallelamente da via Adua alla Francesca, collegandosi alla SS42 a sud di Verdello attraverso una rotatoria. I lavori partiranno agli inizi del 2023 e si concluderanno sei mesi dopo.