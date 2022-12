Vaccinazione antinfluenzale gratuita senza prenotazione: open day al Papa Giovanni

L'influenza preoccupa (anche «più del Covid», come aveva detto qualche settimana fa l'assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso): sono soprattutto i più piccoli a rappresentare la fetta più grande di bergamaschi colpiti da questa ondata anticipata, ma anche gli adulti registrano numeri elevati. Proprio per prevenire una ulteriore espansione dell'influenza stagionale, Regione Lombardia aveva disposto la vaccinazione gratuita a tutte le fasce d'età, a prescindere che si tratti di soggetti a rischio o meno, prenotabile direttamente dal portale istituito ad hoc.

Per coloro che, però, vogliono ricevere la somministrazione del vaccino ma non possono (o non vogliono) perdere giornate di lavoro è stato istituito un open day di dieci ore nel centro vaccinale dell'ospedale Papa Giovanni, allestito nella tensostruttura nei pressi del Pronto Soccorso. Qui, dalle 8 alle 18 di sabato 10 dicembre, sarà possibile sottoporsi senza prenotazione alla vaccinazione contro l'influenza stagionale e scegliere, nella medesima sede, se ricevere in co-somministrazione anche una dose del vaccino anti-Covid.

«Queste giornate - ha dichiarato Maria Beatrice Stasi, direttore generale dell'Asst Papa Giovanni - senza prenotazione costituiscono una straordinaria occasione per chi vuole vaccinarsi senza perdere giornate di lavoro, in un momento in cui l’andamento dell’influenza stagionale è già intenso e in cui abbiamo ancora 29 pazienti Covid ricoverati, di cui 4 in Terapia Intensiva. Un’opportunità resa possibile dalla Regione, grazie alla disponibilità di tutte le nostre équipe che, con grande impegno, si mettono a disposizione per venire incontro alle esigenze dei cittadini».

Prenotazione possibile anche sui portali regionali

Sono oltre novemila le dosi di vaccino antinfluenzale finora somministrate dall'Asst nei suoi tre centri vaccinali (all'ospedale Papa Giovanni, all’ospedale civile di San Giovanni Bianco e alla Casa di Comunità di Sant’Omobono Terme). Precisamente, come ha sottolineato il direttore sociosanitario dell’ASST Papa Giovanni XXIII Simonetta Cesa, dal 1 dicembre hanno sfiorato il migliaio, toccando quota 885 e aggiungendosi alle 1057 dosi di anti-Covid somministrate nello stesso periodo.

«Un buon risultato - ha aggiunto - ma che vorremmo incrementare perché mai come in questo periodo è importante proteggersi dal virus. Solo nella giornata di oggi le prenotazioni sono state di 288 vaccini anti Covid e 70 antinfluenzali». L’accesso al centro vaccinale è da via Brambilla e il parcheggio più vicino quello Nord. Rimane possibile prenotare la propria vaccinazione, antinfluenzale e anti Covid-19, sui portali dedicati di Regione Lombardia: https://vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it e https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/.