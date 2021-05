Vaccini, seconde dosi al personale scolastico di Bergamo: appuntamenti in arrivo

di Andrea Rossetti

Come aveva annunciato Regione Lombardia, la scorsa settimana praticamente tutto il personale scolastico del Milanese a cui è già stata somministrata la prima dose di vaccino ha ricevuto un sms con l’appuntamento per la somministrazione della seconda. Non è (ancora) accaduto lo stesso, invece, per il personale scolastico della provincia di Bergamo.

Contattata al riguardo, Ats Bergamo spiega che Regione sta provvedendo proprio in questi giorni all’invio degli sms per fissare gli appuntamenti per le somministrazioni delle seconde dosi. «In tale messaggio – continua Ats – saranno specificati data, orario e sede dell’appuntamento», che solitamente è la stessa nella quale è stata somministrata la prima dose.

Ats Bergamo spiega anche che da oggi, 21 maggio, al 28 maggio gli operatori scolastici possono contattare il Centro unico prenotazioni di Aria per eventualmente spostare l’appuntamento, ma «esclusivamente per la motivazione della partecipazione a scrutini e commissioni d’esame». Questo significa che gli spostamenti dovranno per forza di cose riguardare il periodo degli esami, compreso tra l’8 giugno e il 7 luglio: per appuntamenti prima e dopo questi giorni non sono consentiti cambi di programma. Siccome la parentesi temporale in cui è data questa facoltà è solamente di una settimana, la speranza è che gli sms arrivino davvero quanto prima, così da consentire agli operatori scolastici la miglior organizzazione possibile.

In ultimo, Ats precisa che coloro che hanno ricevuto la prima dose di vaccino presso i centri vaccinali di Clusone o Chiuduno non riceveranno alcun messaggio perché già in possesso di un appuntamento fissato in occasione della prima somministrazione.