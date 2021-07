A Bergamo un solo nuovo positivo. In Lombardia una vittima, stesso dato di ieri

Sale ancora il tasso di positività in Lombardia, che passa dall’1,3 per cento all’1,7 per cento. Nel complesso oggi (lunedì 19 luglio) sono 208 le persone positive al Covid, a fronte di 11.621 tamponi (tra molecolari e antigenici rapidi) processati.

Nella giornata di ieri erano stati diagnosticati 369 casi ed erano stati eseguiti 28.376 test. In provincia di Bergamo si assiste a un calo delle positività, che passano dalle 8 di ieri all’unica di oggi.

Qui le risposte alle domande (e alle critiche) più frequenti sul bollettino quotidiano relativo ai numeri del coronavirus

Nei reparti di terapia intensiva si conta 1 malato in meno, in totale 30, mentre i degenti nei reparti ordinari sono 3 in più rispetto a ieri, nel complesso 138 pazienti. Invariati i decessi: oggi se ne è registrato 1 (come ieri). Dall’inizio dell’epidemia sono quindi 33.810 le vittime lombarde. Nel dettaglio, ecco i nuovi casi positivi al virus nelle province lombarde: