A Bergamo 14.120 positivi, 24 in più. I nuovi decessi sono “solo” 13 in Lombardia

Prosegue il calo delle nuove positività al Covid-19 in provincia di Bergamo. In particolare, oggi (domenica 21 giugno) le nuove positività accertate dalla Regione sono 24 (ieri erano state 31). Complessivamente, quindi, i bergamaschi che sono entrati in contatto con il virus sono 14.120.

Per quanto riguarda il territorio lombardo i nuovi casi accertati sono 128, a fronte di 7.825 tamponi analizzati (ieri erano stati 165, con 9.314 tamponi processati). Un dato che aggiorna la quota dei contagiati a 92.968 persone. Cala, quindi, la percentuale tra tamponi effettuati e casi positivi, che oggi è pari all’1,6 per cento (ieri era dell’1,8 per cento).

«Su 128 casi positivi registrati, 53 derivano da tamponi eseguiti in seguito alla positività al test sierologico – specifica l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera -. Ulteriori 51 tamponi risultano “debolmente positivi”».

«Notizie incoraggianti arrivano dal numero dei pazienti ricoverati – aggiunge Gallera -, comunicato dal coordinamento della rete ospedaliera lombarda: i posti letto occupati in terapia intensiva sono 53 (1 meno di ieri), mentre sono 1.260 quelli nei reparti di degenza ordinaria (141 meno di ieri)».

Sempre su scala regionale diminuiscono leggermente anche gli attualmente positivi, in totale 13.843 (68 in meno) e i decessi. Le vittime odierne sono 13 (ieri erano state 23). Complessivamente quindi i lombardi morti dall’inizio dell’epidemia sono 16.570.