A Bergamo 14 casi in più. In Lombardia quattro ricoveri in più in terapia intensiva

L’effetto combinato del week-end e delle festività natalizie appare evidente dal bassissimo numero di tamponi analizzati in Lombardia, che comunque segna un leggero rialzo rispetto alla giornata di domenica. Oggi (lunedì 28 dicembre) secondo il quotidiano bollettino reso noto dalla Regione le nuove positività sono 574, di cui 31 debolmente positive, a fronte di 5.486 tamponi analizzati. Ieri erano stati diagnosticati 466 contagi grazie all’esecuzione di 4.901 test molecolari. La percentuale dei positivi in rapporto ai tamponi effettuati sale quindi dal 9,5 al 10,4 per cento. Nella Bergamasca i nuovi casi scendono nuovamente, anche se di poco, passando da 17 a 14.

Su scala regionale i ricoverati in terapia intensiva salgono a 512 (+4), mentre i malati ospitati nei reparti di degenza ordinaria scendono a 3.791 (-10). Cala leggermente anche il dato giornaliero riferito alle vittime: i morti accertati oggi sono 42, ieri erano stati 49. Complessivamente, quindi, da febbraio hanno perso la vita 24.909 persone. Infine, sale a 392.854 (+5.093) il totale dei dimessi/guariti da febbraio: nello specifico 389.313 persone risultano guarite, mentre 3.541 sono state dimesse. Nel dettaglio, ecco i nuovi casi positivi al Covid per ogni provincia lombarda:

Bergamo 14 (ieri 17)

Milano: 135 (di cui 47 in città)

Brescia: 145

Como: 34

Cremona: 10

Lecco: 13

Lodi: 12

Mantova: 1

Monza e Brianza: 50

Pavia: 42

Sondrio: 1

Varese: 101

In Italia sono stati invece diagnosticati 8.585 nuovi contagi grazie all’analisi di 68.681 tamponi. Ieri le positività erano state 8.913 a fronte di 59.879 test molecolari processati. Torna a calare quindi l’indice di positività, che resta comunque sempre molto alto, passato dal 14,9 al 12,5 per cento odierno. Il totale delle persone entrate in contatto con l’infezione raggiunge la quota di 2.056.277 individui. Il dato riferito alle vittime giornaliere torna invece a segnare nuovo rimbalzo: i decessi accertati oggi sono 445 (ieri erano stati 298), cifra che aggiorna il bilancio complessivo di chi ha perso la vita a quota 72.370 persone. Infine, risultano esserci 575.221 persone (- 6.539) attualmente positive al coronavirus, mentre i dimessi/guariti salgono a quota 1.408.686 persone (+14.675).