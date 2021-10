A Bergamo 28 nuovi positivi. In Lombardia 15 pazienti ricoverati in meno

i numeri del contagio

Dopo la crescita osservata a partire da lunedì, torna a diminuire il numero dei malati ricoverati negli ospedali della Lombardia. Sul fronte dei contagi, invece, il quadro complessivo resta stabile: oggi (giovedì 28 ottobre) il bollettino diffuso dalla Regione conteggia 570 nuovi positivi, a fronte di 129.733 tamponi analizzati.

Nella giornata di ieri erano emersi 513 contagi, ma erano stati effettuati 96.377 test, tra molecolari e antigenici rapidi. L’indice di positività regionale passa quindi dallo 0,5 per cento allo 0,4 per cento attuale. In leggero aumento le positività accertate in provincia di Bergamo, che passano da 22 alle 28 odierne.

Qui le risposte alle domande (e alle critiche) più frequenti sul bollettino quotidiano relativo ai numeri del coronavirus

I malati ricoverati nelle terapie intensive lombarde sono 45 (3 in meno), mentre i reparti ordinari ospitano nel complesso 300 degenti (12 in meno). Sono 3 i decessi odierni: sale quindi a 34.148 vittime il bilancio dei lombardi che hanno perso la vita dall’inizio della pandemia. Si seguito i nuovi casi positivi al virus nelle province lombarde: