A Bergamo 294 nuovi positivi. Anche oggi sale il numero dei ricoverati lombardi

Sale anche oggi, sabato 18 giugno, il numero dei contagiati e dei ricoverati nei reparti ordinari in Lombardia. Nel quotidiano bollettino, infatti, si contano 5.298 nuovi positivi a fronte di 29.942 tamponi effettuati.

L'indice di positività, dunque, si attesta al 17,6 per cento, molto vicino al valore di ieri (17,9 per cento). Il numero di nuovi positivi individuati in Bergamasca, invece, è 294.

Dicevamo degli ospedali: si conferma la crescita dei ricoverati Covid nei reparti ordinari lombardi, che arrivano a quota 550 (+24). Resta invariato, invece, il numero di persone ricoverate per il Covid nelle terapie intensive: sono sempre 17. Sono 7 i decessi attribuiti al coronavirus oggi, che portano il totale da inizio pandemia a 40.711. Di seguito i nuovi casi positivi al virus nelle province lombarde: