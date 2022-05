A Bergamo 306 nuovi positivi. Sono 35 in meno i ricoverati in tutta la Lombardia

I numeri del contagio

Continua a calare il numero dei pazienti Covid ricoverati negli ospedali lombardi. Lo conferma il bollettino odierno (venerdì 20 maggio) di Regione, che conta inoltre 3.539 nuovi positivi a fronte di 33.517 tamponi processati.

Un dato molto simile a quello di ieri, tant'è che il tasso di positività è quasi identico: 10,5 per cento oggi contro il 10,9 per cento di 24 ore fa (due giorni fa era invece al 10,3 per cento). In Bergamasca, i nuovi casi contabilizzati nelle ultime 24 ore sono 306.

Ma dicevamo dei ricoveri: nei reparti ordinari lombardi attualmente ci sono 830 pazienti Covid, ovvero 33 in meno di ieri. Calano anche i pazienti Covid nelle terapie intensive: sono 35, cioè 2 in meno di ieri. Le vittime causate dal coronavirus sono oggi 15, che portano il totale delle vittime lombarde dall'inizio della pandemia a quota 40.384. Di seguito i nuovi casi positivi al virus nelle province lombarde: