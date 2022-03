A Bergamo 311 nuovi positivi. In Lombardia 25 ricoverati in meno in ospedale

i numeri del contagio

Si mantiene stabile l’evoluzione della curva epidemica in Lombardia. Nel complesso oggi (giovedì 10 marzo) il bollettino diffuso dalla Regione conteggia 5.813 nuovi casi, a fronte di 68.954 tamponi analizzati.

Ieri erano emerse 5.583 positività ma erano stati effettuati meno test, 63.772 in tutto tra molecolari e antigenici rapidi. L’indice di positività scende quindi dall’8,7 per cento all’attuale 8,4 per cento. Diminuiscono leggermente anche i nuovi positivi accertati in Bergamasca, che passano da 379 ai 311 odierni.

Qui le risposte alle domande (e alle critiche) più frequenti sul bollettino quotidiano relativo ai numeri del coronavirus

I malati nelle terapie intensive lombarde sono 72 (7 in meno), mentre i pazienti nei reparti ordinari scendono a 776 (18 in meno). Crescono ancora però le vittime giornaliere, oggi 25 (ieri 14). I lombardi che hanno perso la vita dall’inizio della pandemia sono quindi 38.870. Di seguito i nuovi casi positivi al virus nelle province lombarde: