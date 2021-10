A Bergamo 33 casi. In Lombardia 288 positivi, ma circa 105.500 tamponi analizzati

i numeri del contagio

Il numero di tamponi analizzati in Lombardia nelle ultime 24 ore è da record: 105.469 tra molecolari e rapidi. Conseguenza evidente dell’estensione dell’obbligo del Green Pass per accede al posto di lavoro. Ma pur essendo quasi raddoppiati i test eseguiti dai lombardi, il numero di contagi è rimasto al palo. Nel complesso oggi, venerdì 15 ottobre, il bollettino del Pirellone ne conteggia 288.

Nella giornata di ieri erano emerse 273 positività, ma erano stati effettuati 66.424 tamponi in tutto. Di conseguenza l’indice di positività regionale si dimezza, passando dallo 0,4 per cento all’attuale 0,2 per cento. In lieve calo le positività accertate in provincia di Bergamo, che passano da 37 alle 33 odierne.

I malati ricoverati nelle terapie intensive lombarde sono 56 (2 in più), mentre i reparti ordinari ospitano nel complesso 297 degenti (3 in meno). In calo le vittime giornaliere, oggi 4 (ieri 10). Dall’inizio dell’epidemia sono quindi 34.112 i lombardi che hanno perso la vita. Ecco i nuovi casi positivi al virus nelle province lombarde: