A Bergamo 39 positivi. In Lombardia stabili le vittime, due in più i malati in terapia intensiva

Non cambia la percentuale dei lombardi positivi al Covid sul totale di tamponi analizzati, ferma al 2 per cento. Oggi, giovedì 12 agosto, sono 679 i nuovi casi d’infezione conteggiati nel bollettino diffuso dal Pirellone, a fronte di 32.913 test processati, tra molecolari e antigenici rapidi.

Ieri su scala regionale erano emerse 768 positività, ma era stato effettuato un numero superiore di tamponi, 36.816 in tutto. In provincia di Bergamo, invece, i contagi registrati diminuiscono leggermente, passando dai 46 di ieri ai 39 odierni.

Sono due in più i pazienti ricoverati in terapia intensiva, in totale 37, mentre si contano due letti occupati in meno tra i degenti nei reparti ordinari, scesi nel complesso a 292. Invariato il numero delle vittime, oggi 2; dall’inizio dell’epidemia sono 33.847 i lombardi che hanno perso la vita. Nel dettaglio, ecco i nuovi casi positivi al virus nelle province lombarde: