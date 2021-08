A Bergamo 4 nuovi positivi. In Lombardia nessuna vittima e sette ricoveri in più

Nessuna nuova vittima del Covid in Lombardia, ma tornano a salire i ricoveri e, soprattutto, a causa del numero risicato di tamponi analizzati, si impenna l’indice di positività regionale. Oggi, lunedì 2 agosto, sono 326 i nuovi positivi conteggiati, a fronte di 10.511 test (tra molecolari e antigenici rapidi) processati.

Nella giornata di ieri erano stati diagnosticati 522 casi ed erano stati eseguiti 29.726 test. Di conseguenza il tasso di positività regionale passa dall’1,75 per cento al 3,1 per cento odierno. In linea con la diminuzione dei tamponi, crollano anche le positività diagnosticate in provincia di Bergamo, che passano da 56 a 4.

Qui le risposte alle domande (e alle critiche) più frequenti sul bollettino quotidiano relativo ai numeri del coronavirus

Nelle terapie intensive lombarde si contano 5 pazienti in più, in totale 32, mentre sono 2 in più i degenti nei reparti ordinari, saliti nel complesso a 210. Dall’inizio dell’epidemia, infine, sono 33.827 i lombardi che hanno perso la vita. Nel dettaglio, ecco i nuovi casi positivi al virus nelle province lombarde: