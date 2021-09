A Bergamo 43 nuovi positivi. Nessun nuovo ingresso nelle terapie intensive lombarde

Resta stabile il quadro epidemiologico in Lombardia. In particolare oggi, sabato 11 settembre, sono 596 i nuovi positivi, a fronte di 59.160 tamponi processati, tra molecolari e antigenici rapidi.

Nella giornata di ieri erano emerse 594 positività ed erano stati effettuati 49.658 test. Di conseguenza l’indice di positività regionale scende dall’1,1 per cento all’1 per cento. Ancora in leggero aumento i contagi diagnosticati in provincia di Bergamo, che passano dai 38 di ieri ai 43 odierni.

Qui le risposte alle domande (e alle critiche) più frequenti sul bollettino quotidiano relativo ai numeri del coronavirus

Invariato il numero dei malati ricoverati nelle terapie intensive lombarde, in totale 59, mentre sono undici in più i degenti nei reparti ordinari, che ospitano nel complesso 402 persone. Stabili le vittime giornaliere, oggi 3 (ieri 2). Dall’inizio dell’epidemia sono quindi 33.950 i lombardi che hanno perso la vita. Ecco i nuovi casi positivi al virus nelle province lombarde: