A Bergamo 55 nuovi postivi. In Lombardia sotto 1.300 i ricoverati nei reparti ordinari

Si mantiene stabile l’evoluzione dei contagi da Covid in Lombardia, anche se oggi, giovedì 27 maggio, si registra un’impennata dei decessi giornalieri. In particolare, secondo il bollettino diffuso dalla Regione, sono 739 le persone che risultano positive al virus, di cui 53 debolmente positive, a fronte di 44.390 tamponi analizzati. Di questi 28.309 sono molecolari, mentre 16.081 sono quelli antigenici rapidi.

Nella giornata di ieri erano stati diagnosticati complessivamente 666 contagi, grazie all’esecuzione di 42.222 test. In lieve calo le positività accertate in provincia di Bergamo, che passano dalle 65 di ieri alle 55 odierne. Stabile l’indice di positività ragionale, che passa dall’1,5 per cento all’1,6 per cento.

Il saldo dei malati ricoverati in terapia intensiva scende a 260 persone (13 in meno), così come il totale dei degenti nei reparti ordinari cala a 1.299 pazienti (70 in meno). Quasi triplicato, invece, il dato riferito alle vittime giornaliere, oggi 41 (ieri erano state 15). Complessivamente quindi, dall’anno scorso, hanno perso la vita 33.551 persone. Nel dettaglio, ecco i nuovi casi positivi al virus nelle province lombarde: