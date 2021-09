A Bergamo 58 nuovi casi. In Lombardia continua il calo dei pazienti nelle rianimazioni

Dagli 8 casi di ieri ai 58 odierni: si impennano i contagi accertati in provincia di Bergamo. Nel complesso però l’andamento dell’epidemia resta stabile in Lombardia. Oggi, sabato 18 settembre, sono 765 i nuovi positivi, a fronte di 74.638 tamponi processati, tra molecolari e antigenici rapidi.

Nella giornata di ieri erano emerse 360 positività, ma era stato effettuato un numero molto inferiore di test, 40.119 in tutto. L’indice di positività regionale passa quindi dallo 0,8 per cento all’attuale 1 per cento.

Continua il calo dei malati ricoverati nelle terapie intensive lombarde, 57 in tutto (2 in meno), mentre aumentano i degenti nei reparti ordinari, che ospitano nel complesso 438 degenti (11 in più). Invariato il numero delle vittime giornaliere, oggi 2 (ieri 2). Dall’inizio dell’epidemia sono quindi 33.981 i lombardi che hanno perso la vita. Ecco i nuovi casi positivi al virus nelle province lombarde: