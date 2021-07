A Bergamo 6 casi in più di ieri. In Lombardia 95 nuovi positivi e una vittima

Sono 95 i nuovi positivi al Covid accertati oggi, lunedì 12 luglio, in Lombardia, ma a fronte di appena 8.707 tamponi (tra molecolari e antigenici rapidi) analizzati nei laboratori. Di conseguenza ancora leggermente il tasso di positività aumenta, passando dallo 0,9 per cento all’1 per cento odierno.

Nella giornata di ieri erano stati diagnosticati 250 casi, grazie all’esecuzione di 26.712 test. In lieve calo le positività accertate a Bergamo, che passano dalle 10 di ieri alle 6 di oggi.

Qui le risposte alle domande (e alle critiche) più frequenti sul bollettino quotidiano relativo ai numeri del coronavirus

Nei reparti di terapia intensiva si conta 1 malato in meno di ieri, in totale 36, mentre i degenti nei reparti ordinari sono 4 in più, nel complesso 128 pazienti. In tutta la regione si conta 1 solo nuovo decesso, come ieri. Nel complesso, dall’inizio dell’epidemia, sono 33.800 le vittime lombarde. Nel dettaglio, ecco i nuovi casi positivi al virus nelle province lombarde: