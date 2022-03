A Bergamo 623 positivi. Giù i ricoveri nelle terapie intensive, crescono quelli ordinari

i numeri del contagio

La diffusione del Covid in Lombardia resta sui valori emersi nelle ultime settimane. In particolare, oggi (mercoledì 30 marzo) il bollettino diffuso quotidianamente dalla Regione conteggia 9.479 nuovi positivi, a fronte di 74.311 tamponi processati.

Ieri erano emerse 12.518 positività ma erano stati effettuati più test, 99.284 in tutto tra molecolari e antigenici rapidi. L’indice di positività passa quindi dal 12,6 per cento all’attuale 12,7 per cento. Diminuiscono però i nuovi casi accertati in Bergamasca, che passano da 822 ai 623 odierni.

Nelle terapie intensive lombarde risultano ricoverati tre malato in meno, in tutto 43, mentre i pazienti nei reparti ordinari salgono a 1.036 (26 in più). Stabili le vittime giornaliere, oggi 23 (ieri 21). I lombardi che hanno perso la vita dall’inizio della pandemia sono quindi 39.241. Di seguito i nuovi casi positivi al virus nelle province lombarde: